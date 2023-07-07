МИД: Заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения успешно завершилось

Заседание Координационного бюро Движения неприсоединения, состоявшееся 5-6 июля в Баку под председательством Азербайджана, успешно завершилось.

Заседание Координационного бюро Движения неприсоединения, состоявшееся 5-6 июля в Баку под председательством Азербайджана, успешно завершилось.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в заседании министров приняли участие в общей сложности 93 страны, 11 международных организаций, включая государства-члены Движения неприсоединения, государства и международные организации, получившие статус наблюдателей, а также представители стран и организаций, приглашенных в качестве специальных гостей.

В ходе заседания министров, которое началось под председательством и с выступления президента Ильхама Алиева, особо были отмечены успехи под председательством Азербайджана, включая институциональное развитие ДН, в частности, создание парламентской сети Движения неприсоединения и молодежной организации Движения неприсоединения в 2021 и 2022 годах соответственно, а также принятие Южного Судана в качестве нового члена движения.

В ходе мероприятия были единогласно приняты документы, отражающие многие вопросы, стоящие в повестке дня движения.

Особый интерес в рамках встречи министров вызвало мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, и конференция на тему "К полному искоренению колониализма".

На заседании были приняты такие важные документы, как памятная Декларация о 100-летнем юбилее общенационального лидера Гейдара Алиева, итоговый документ, Бакинская декларация, а также специальная декларация об Олимпийских играх 2024 года в Париже.