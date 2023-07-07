О нас

МИД: Заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения успешно завершилось

МИД: Заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения успешно завершилось Заседание Координационного бюро Движения неприсоединения, состоявшееся 5-6 июля в Баку под председательством Азербайджана, успешно завершилось.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 09:47
МИД: Заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения успешно завершилось

Заседание Координационного бюро Движения неприсоединения, состоявшееся 5-6 июля в Баку под председательством Азербайджана, успешно завершилось.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в заседании министров приняли участие в общей сложности 93 страны, 11 международных организаций, включая государства-члены Движения неприсоединения, государства и международные организации, получившие статус наблюдателей, а также представители стран и организаций, приглашенных в качестве специальных гостей.

В ходе заседания министров, которое началось под председательством и с выступления президента Ильхама Алиева, особо были отмечены успехи под председательством Азербайджана, включая институциональное развитие ДН, в частности, создание парламентской сети Движения неприсоединения и молодежной организации Движения неприсоединения в 2021 и 2022 годах соответственно, а также принятие Южного Судана в качестве нового члена движения.

В ходе мероприятия были единогласно приняты документы, отражающие многие вопросы, стоящие в повестке дня движения.

Особый интерес в рамках встречи министров вызвало мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, и конференция на тему "К полному искоренению колониализма".

На заседании были приняты такие важные документы, как памятная Декларация о 100-летнем юбилее общенационального лидера Гейдара Алиева, итоговый документ, Бакинская декларация, а также специальная декларация об Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN Qoşulmama Hərəkatının Koordinasiya Bürosunun nazirlər iclası barədə məlumat yayıb

Экслюзивные новости

Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
5 июля 2023 г. 17:54
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
5 июля 2023 г. 16:27
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi