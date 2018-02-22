МИД: Заседание азербайджано-российской Совместной комиссии прошло в духе конструктивного диалога

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел распространило информацию об итогах пятого заседания Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщили Report в министерстве, 21-22 февраля 2018 года в Баку состоялось пятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии.

Было отмечено, что в рамках деятельности Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии был установлен первый пограничный знак азербайджано-российской государственной границы на реке Самур. Также были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим продолжением процесса демаркации. Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога.

Следующее заседание Совместной комиссии планируется провести на территории Российской Федерации. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам.