МИД: Задержанные в России граждане Азербайджана доставлены на Родину

МИД: Задержанные в России граждане Азербайджана доставлены на Родину

Трое граждан Азербайджана, задержанные в России по обвинению в нарушении миграционных законов, и которых, как утверждается, пытались насильно отправить в зону боевых действий, уже доставлены на Родину.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Гаджизаде отметил, что Эльхан Ширинов (1975 г.р.), Вугар Магеррамов (1982 г.р.) и Нихад Рзаев (2004 г.р.) доставлены в Азербайджан 21 сентября через сухопутную границу.

"Сразу после того, как поступила информация о задержании наших граждан в Чечне, азербайджанская сторона направила ноту протеста МИД России. Велись переговоры с МИД и другими уполномоченными органами Российской Федерации. Кроме того, наше посольство связалось с задержанными гражданами по телефону", - добавил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что трое граждан Азербайджана были задержаны в Чечне (РФ) по обвинению в нарушении миграционных законов. Стало известно, что после задержания их насильно привлекли к учениям в Грозном, чтобы отправить в зону боевых действий в Украине.