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МИД: За 30 лет оккупации жертвами наземных мин стали 3 345 азербайджанцев

МИД: За 30 лет оккупации жертвами наземных мин стали 3 345 азербайджанцев За 30 лет армянской оккупации жертвами наземных мин стали 3345 азербайджанцев, в том числе 357 детей.
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 12:34
МИД: За 30 лет оккупации жертвами наземных мин стали 3 345 азербайджанцев

За 30 лет армянской оккупации жертвами наземных мин стали 3 345 азербайджанцев, в том числе 357 детей.

Как передает Report, об этом в Twitter написал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"4 апреля отмечается Международный день информирования о минной опасности. За 30 лет армянской оккупации жертвами наземных мин стали 3 345 азербайджанцев, в том числе 357 детей. После войны 2020 года 50 азербайджанцев были убиты и 238 получили ранения при подрыве установленных Арменией мин. Армения должна положить конец созданию минных угроз и выполнить обязательства в рамках международного гуманитарного права", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA: During Armenian occupation, 3,345 Azerbaijanis became landmine victims
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: “Erməni işğalı zamanı 3345 azərbaycanlı mina qurbanı olub”

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