МИД: За 30 лет оккупации жертвами наземных мин стали 3 345 азербайджанцев

За 30 лет армянской оккупации жертвами наземных мин стали 3345 азербайджанцев, в том числе 357 детей.

За 30 лет армянской оккупации жертвами наземных мин стали 3 345 азербайджанцев, в том числе 357 детей.

Как передает Report, об этом в Twitter написал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"4 апреля отмечается Международный день информирования о минной опасности. За 30 лет армянской оккупации жертвами наземных мин стали 3 345 азербайджанцев, в том числе 357 детей. После войны 2020 года 50 азербайджанцев были убиты и 238 получили ранения при подрыве установленных Арменией мин. Армения должна положить конец созданию минных угроз и выполнить обязательства в рамках международного гуманитарного права", - говорится в публикации.