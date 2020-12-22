МИД: ЮНЕСКО пренебрегла призывами Азербайджана

ЮНЕСКО должна выполнять свою миссию независимо и объективно

Азербайджанская сторона всегда проявляла приверженность сотрудничеству с ЮНЕСКО, выполнению обязательств, вытекающих из конвенций, к которым она присоединилась, и, в частности, связанных с сохранением культурного наследия.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на пресс-релиз ЮНЕСКО в связи с направлением миссии этой организации в Азербайджан.

"Наша страна на протяжении многих лет вносила серьезный вклад в деятельность организации по восстановлению и сохранению культурного наследия как в Азербайджане, так и в глобальном масштабе. Сохранение культурного наследия в Азербайджане является одним из важных направлений государственной политики. Успешное проведение нашей страной последней сессии Комитета Всемирного наследия, состоявшейся в прошлом году, является свидетельством высокого значения, которое Азербайджан придает сохранению культурного наследия, а также высокого доверия государств-членов к Азербайджану. По инициативе и при поддержке Азербайджанской Республики впервые со стороны ЮНЕСКО было издано "Военное руководство по защите культурного наследия во время вооруженных конфликтов", что является ярким примером приверженности нашей страны ценностям ЮНЕСКО.

Однако следует с сожалением отметить, что в течение 30 лет наши призывы к ЮНЕСКО с целью расследования таких военных преступлений как военная агрессия Армении против Азербайджана и оккупация наших земель, уничтожение, присвоение, изменение сущности нашего культурного наследия, незаконный вывоз культурных ценностей из нашей страны, были проигнорированы, и секретариат ЮНЕСКО не проявил решительности в этом вопросе.

Организация неоднократно информировалась о рассмотрении азербайджанской стороной предложения ЮНЕСКО о направлении миссии в Нагорно-Карабахский регион и прилегающие районы Азербайджанской Республики. В связи с этим следует подчеркнуть, что при организации миссии ЮНЕСКО в регион по оценке ущерба, нанесенного нашему культурному достоянию, необходимо учитывать ряд факторов, в том числе обеспечение безопасности на территории, погодные и сложные рельефные условия. Как известно, азербайджанские территории были заминированы Арменией как во время оккупации (начиная с заявления о прекращении военных действий от 10 ноября, 6 мирных жителей и 6 военнослужащих погибли, подорвавшись на мине, а 7 гражданских лиц и 14 военнослужащих получили ранения), так и при отступлении армянской армии с оккупированных территорий, заминировавшей памятники истории и культуры, превратив их в опасную зону.

На освобожденных от оккупации азербайджанских землях Министерством культуры Азербайджанской Республики был начат предварительный мониторинг культурного наследия, результаты которого были официально представлены в ЮНЕСКО. В отчете мониторинга также представлены фотографии, отражающие разрушение всех наших религиозных и культурных памятников на оккупированных Арменией территориях, в том числе осквернение наших мечетей. Надеемся, что ЮНЕСКО не будет молчать о военных преступлениях, отраженных в отчете о мониторинге.

Мы считаем, что ЮНЕСКО должна выполнять свою миссию независимо и объективно и не допускать политизации вопроса сохранения культурного наследия. Распространение подобных пресс-релизов со стороны ЮНЕСКО не соответствует духу сотрудничества между Азербайджаном и этой организацией.

Азербайджан открыт к конструктивному диалогу с ЮНЕСКО для обсуждения деталей организации миссии и вновь заявляет о готовности к сотрудничеству с организацией, основанному на уважении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ государств-членов", - заявили в Управлении МИД.