О нас

МИД: Вызывает сожаление клеветническая информация РИА Новости

МИД: Вызывает сожаление клеветническая информация РИА Новости Распространение со стороны российского государственного информационного агентства "РИА Новости" провокационных заявлений бросает тень на усилия по установлению мира в регионе.
Внешняя политика
4 июня 2022 г. 00:05
МИД: Вызывает сожаление клеветническая информация РИА Новости

"Распространение государственным информационным агентством России информации, выступающей против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнический характер и сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление".

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью представляющего себя так называемым "министром" незаконной организации на территории Азербайджана Артака Бегларяна агентству РИА Новости.

"Этот шаг Госагентства противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года “воздерживаться от любой деятельности, направленной против принципов Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности друг друга”, а также “противодействовать угрозам сепаратизма. Распространение этих провокационных заявлений РИА Новости также затмевает усилия Российской Федерации по установлению мира в регионе на постконфликтном этапе", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке XİN: "RİA Novosti" agentliyinin böhtan məlumatları təəssüf doğurur

Другие новости из категории

Президент Израиля: Азербайджан - остров стабильности
Президент Израиля: Азербайджан - остров стабильности
3 июня 2022 г. 20:19
Ицхак Герцог пригласил Ильхама Алиева посетить Израиль
Ицхак Герцог пригласил Ильхама Алиева посетить Израиль
3 июня 2022 г. 20:00
Госдепартамент США распространил информацию о разрушенных армянами памятниках
Госдепартамент США распространил информацию о разрушенных армянами памятниках
3 июня 2022 г. 19:59
Конгрессмены США прибыли с визитом в Азербайджан
ФотоКонгрессмены США прибыли с визитом в Азербайджан
3 июня 2022 г. 19:27
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Послы Франции и Германии поддерживают диалог между молодежью Азербайджана и Армении
Послы Франции и Германии поддерживают диалог между молодежью Азербайджана и Армении
3 июня 2022 г. 10:52
МИД: Азербайджан всегда был привержен сотрудничеству с ЮНЕСКО
МИД: Азербайджан всегда был привержен сотрудничеству с ЮНЕСКО
3 июня 2022 г. 09:58
Мэри Саймон: Канада довольна расширением связей с Азербайджаном
Мэри Саймон: Канада довольна расширением связей с Азербайджаном
2 июня 2022 г. 19:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi