МИД: Вызывает сожаление клеветническая информация РИА Новости

Распространение со стороны российского государственного информационного агентства "РИА Новости" провокационных заявлений бросает тень на усилия по установлению мира в регионе.

"Распространение государственным информационным агентством России информации, выступающей против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнический характер и сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление".

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью представляющего себя так называемым "министром" незаконной организации на территории Азербайджана Артака Бегларяна агентству РИА Новости.

"Этот шаг Госагентства противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года “воздерживаться от любой деятельности, направленной против принципов Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности друг друга”, а также “противодействовать угрозам сепаратизма. Распространение этих провокационных заявлений РИА Новости также затмевает усилия Российской Федерации по установлению мира в регионе на постконфликтном этапе", - сказала она.