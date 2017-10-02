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    МИД: Выясняется, есть ли среди погибших и раненых во время трагедии в Лас-Вегасе граждане Азербайджана

    Хикмет Гаджиев: Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого ужасного нападения© Report

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате кровавой трагедии в Лас-Вегасе, правительству США и всему американскому народу".

    Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    Он отметил, что Азербайджан желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого ужасного нападения: "Генконсульство нашей страны в Лос-Анджелесе выясняет, есть ли среди погибших и раненых граждане Азербайджана".

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