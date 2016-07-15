МИД: Посольство исследует вопрос наличия граждан Азербайджана среди жертв теракта в Ницце

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана во Франции исследует вопрос наличия граждан страны среди погибших и раненых во время теракта в Ницце. Об этом Report сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что дипломаты посольства поддерживают контакт с соответствующими структурами Франции, и в случае необходимости находящиеся во Франции граждане Азербайджана всегда могут обратиться в посольство.

Вечером 14 июля водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. По данным очевидцев, грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров набережной, нападавший также открыл стрельбу. Он был ликвидирован силами полиции.

Глава МВД Франции Бернар Казнев заявил, что жертвами стали 80 человек, 18 пострадавших находятся в критическом состоянии.