МИД: Высказывания представителя USAID в адрес Азербайджана - не что иное, как поощрение сепаратизма

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана решительно осудило антиазербайджанские высказывания заместителя администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман на мероприятии в посольстве Армении в США, назвав их поощрением

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана решительно осудило антиазербайджанские высказывания заместителя администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман на мероприятии в посольстве Армении в США, назвав их поощрением сепаратизма и реваншистских сил в Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что крайне безответственные высказывания представителя USAID имеют целью исказить факты, связанные с антитеррористическими мерами Азербайджана, положившими конец незаконному присутствию вооруженных сил Армении на суверенных территориях Азербайджана.

"Действия Азербайджана полностью соответствовали международному праву, в том числе международному гуманитарному праву, и никогда не были направлены против гражданского населения", - заявили в МИД.

В министерстве отметили, что вместо осуждения невыполнения Арменией обязательств по выводу своих войск с территорий Азербайджана, военно-политических провокаций руководства Армении, представители Агентства США по международному развитию выступают с антиазербайджанскими заявлениями, что является не чем иным, как поощрением сепаратизма и реваншистских сил внутри Армении.