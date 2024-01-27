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МИД: Высказывания министра иностранных дел Нидерландов неприемлемы

МИД: Высказывания министра иностранных дел Нидерландов неприемлемы Высказывания министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот в адрес Азербайджана неприемлемы.
Внешняя политика
27 января 2024 г. 16:38
МИД: Высказывания министра иностранных дел Нидерландов неприемлемы

Высказывания министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот с обвинениями в адрес Азербайджана неприемлемы.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания главы МИД Ханке Брюинс Слот в нидерландском парламенте.

"К сожалению, в очередной раз официальное лицо Королевства Нидерландов, выступив с обвинительным заявлением в ответ на запрос представителей парламента, явно исказила заявления азербайджанской стороны. Подобные безответственные высказывания не в первый раз звучат из уст официальных лиц европейских стран. Они, наряду с попытками вмешательства во внутренние дела Азербайджана, являются примерами предвзятого отношения к постконфликтным реалиям в нашем регионе", - говорится в заявлении.

Гаджизаде отметил, что подобные заявления, а также угрозы о введении санкций в отношении Азербайджана являются ударом по двусторонним отношениям с Нидерландами в целом с Европейским союзом.

"Что касается намерения министра иностранных дел Нидерландов посетить нашу страну, отметим, что этот визит был отложен Азербайджаном. Азербайджанская сторона заявила, что в ходе визита намерена обсуждать только двусторонние отношения, а не процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или внутренние вопросы нашей страны. Мы призываем нидерландскую сторону прекратить подобные заявления, которые препятствуют дальнейшему развитию и прогрессу региона на основе уважения к нормам и принципам международного права", - заявил Гаджизаде.

Отметим, что министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила на заседании комитета по иностранным делам парламента страны, что последние публичные заявления Азербайджана вызывают беспокойство, пригрозила Азербайджану санкциями, а также сделала ряд негативных высказываний по поводу процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке MFA: Views expressed by Minister of Foreign Affairs of Kingdom of Netherlands are unacceptable
Версия на азербайджанском языке XİN: "Niderland xarici işlər nazirinin səsləndirdiyi fikirlər qəbuledilməzdir"

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