МИД Азербайджана выразил соболезнования Германии и Бельгии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Германии и Бельгии в связи с последствиями наводнений в этих странах.

Как передает Report, сообщение опубликовано на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Разрушительные последствия экстремальных погодных явлений в западной Европе вызывают у нас тревогу. Выражаем соболезнования близким жертв наводнения в Германии и Бельгии. Мы рядом с Германией и Бельгией в борьбе с разрушительными последствиями ливней". - говорится в сообщении.

Отметим, число погибших из-за наводнения на западе Германии увеличилось до 80.