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МИД Азербайджана выразил соболезнование России

МИД Азербайджана выразил соболезнование России Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России в связи с крушением самолета в Татарстане.
Внешняя политика
10 октября 2021 г. 12:27
МИД Азербайджана выразил соболезнование России

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России в связи с крушением самолета в Татарстане.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана на официальной странице Twitter.

«Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования всему народу Российской Федерации, семьям и родным погибших в результате падения самолёта с парашютистами в Республике Татарстан» - говорится в публикации МИД.

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