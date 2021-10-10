МИД Азербайджана выразил соболезнование России

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России в связи с крушением самолета в Татарстане.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России в связи с крушением самолета в Татарстане.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана на официальной странице Twitter.

«Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования всему народу Российской Федерации, семьям и родным погибших в результате падения самолёта с парашютистами в Республике Татарстан» - говорится в публикации МИД.