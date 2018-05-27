МИД выразил отношение к известию о прохождении военной службы сыном премьер-министра Армении на оккупированных территориях Азербайджана

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "Расцениваем направление своего сына премьер-министром Армении, переживающей завершающийся период эйфории, на прохождение военной службы на оккупированных территориях Азербайджана, как очередную популистскую попытку. Прохождение гражданами Республики Армения военной службы на оккупированных территориях Азербайджана, являющегося другим государством, - грубое нарушение международных правовых норм и принципов и даже законов Армении".

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с известием о прохождении военной службы сыном премьер-министра Армении на оккупированных территориях Азербайджана.

Отмечается, что этот шаг руководства Армении вновь свидетельствует о том, что международная правовая ответственность за оккупацию территорий Азербайджана полностью ложится на Армению. Так, продолжается оккупация азербайджанских территорий вооруженными силами Армении в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Граждане, особенно молодежь Армении вместо того, чтобы заниматься образовательной и творческой деятельностью, самый формативный период жизни принуждаются проводить в окопах на оккупированных территориях Азербайджана и служить оккупационной миссии.

Вместо того, чтобы предпринимать такие популистские шаги, руководство Армении могло бы серьезно задуматься над решением коренных социально-экономических проблем, с которыми столкнулась Армения, урегулированием армяно-азербайджанского конфликта, мирном и добрососедском сосуществовании со странами региона, что было бы более полезным для населения страны.