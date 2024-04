МИД: Возвращение Азербайджану четырех сел - долгожданное историческое событие

По итогам восьмого заседания Госкомиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы достигнута договоренность о возвращении Арменией четыре сел Азербайджана, ранее контролируемых Ереваном.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь МИД Азербайджане Айхан Гаджизаде написал на своей странице в соцсети "X".

"Долгожданное историческое событие. По итогам восьмого заседания госкомиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией Ереван согласился на возвращение четырех азербайджанских сел, находящихся под оккупацией с начала 1990-х годов", - заявил он.

19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана. Была достигнута договоренность о возвращении Азербайджану четырех сел Газахского района.