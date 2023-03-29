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МИД: Визит Джейхуна Байрамова в Тель-Авив расширит сотрудничество между странами

МИД: Визит Джейхуна Байрамова в Тель-Авив расширит сотрудничество между странами Взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем расширятся после исторического визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тель-Авив для открытия посольства.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 09:42
МИД: Визит Джейхуна Байрамова в Тель-Авив расширит сотрудничество между странами

Взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем расширится после исторического визита главы МИД Джейхуна Байрамова в Тель-Авив для открытия посольства.

Как передает Report, об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"Азербайджано-израильские отношения и взаимовыгодное сотрудничество еще больше расширятся после этого исторического визита. Да здравствует более крепкое и процветающее азербайджано-израильское партнерство!", - отметил он.

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Версия на английском языке MFA: Cooperation with Israel will further expand after Jeyhun Bayramov's historic visit
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ceyhun Bayramovun tarixi səfərindən sonra İsraillə əməkdaşlıq daha da genişlənəcək"

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