МИД: Визит Джейхуна Байрамова в Тель-Авив расширит сотрудничество между странами

Взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Израилем расширится после исторического визита главы МИД Джейхуна Байрамова в Тель-Авив для открытия посольства.

Как передает Report, об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"Азербайджано-израильские отношения и взаимовыгодное сотрудничество еще больше расширятся после этого исторического визита. Да здравствует более крепкое и процветающее азербайджано-израильское партнерство!", - отметил он.