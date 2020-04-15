МИД: "Выборы" в Нагорном Карабахе не что иное, как подстроенная игра

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"31 марта мы озвучили нашу позицию о незаконных "выборах", состоявшихся в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя вопрос о втором туре так называемых "выборов" в оккупированном Нагорном Карабахе.

"Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что эти "выборы", организованные страной-оккупантом, независимо от этапа их проведения, не имеют ровным счетом никакой правовой силы и являются ничем иным, как подстроенной игрой. Ссылаясь на однозначную позицию международного сообщества в связи с этим незаконным актом в оккупированном Нагорном Карабахе, хотелось бы напомнить, что так называемые "выборы" и их результаты были отвергнуты многочисленными международными организациями и государствами. Международное сообщество продолжает выражать поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Выборы на территории Азербайджана проводятся в соответствии с Конституцией нашей страны, а значит выборы в Нагорно-Карабахском регионе, являющемся неотъемлемой частью нашей страны, могут состояться после устранения факта оккупации при участии обеих общин. Не думаю, что этот вопрос нуждается в дополнительном комментарии", - добавила Л.Абдуллаева.