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МИД Венгрии: Начало делимитации между Азербайджаном и Арменией - путь к продвижению мира в регионе

МИД Венгрии: Начало делимитации между Азербайджаном и Арменией - путь к продвижению мира в регионе Начало процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией будет способствовать продвижению мира и процветания в регионе.
Внешняя политика
25 апреля 2024 г. 12:40
МИД Венгрии: Начало делимитации между Азербайджаном и Арменией - путь к продвижению мира в регионе

Начало процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией будет способствовать продвижению мира и процветания в регионе.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе совместного брифинга с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

Сийярто также отметил, что Венгрия готова оказать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.

"Мы готовы помочь восстановить мир между двумя странами", добавил глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan XİN başçısı: Azərbaycan və Ermənistan arasında delimitasiya prosesinin başlanılması sülhə aparan yoldur

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