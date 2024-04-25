МИД Венгрии: Начало делимитации между Азербайджаном и Арменией - путь к продвижению мира в регионе

Начало процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией будет способствовать продвижению мира и процветания в регионе.

Начало процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией будет способствовать продвижению мира и процветания в регионе.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе совместного брифинга с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

Сийярто также отметил, что Венгрия готова оказать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.

"Мы готовы помочь восстановить мир между двумя странами", добавил глава МИД.