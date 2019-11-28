МИД Венгрии: Азербайджан - стратегический партнер "Вышеградской группы"

"Вышеградская группа" ведет постоянные консультации со странами-участниками проекта ЕС "Восточного партнерства" для наращивания сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил политический директор министерства иностранных дел и торговли Венгрии Истван Балох на круглом столе в Центре анализа международных отношений, посвященному сотрудничеству ЕС-Азербайджан.

"Считаю, что Азербайджан является стратегическим партнером для "Вышеградской группы". Наши страны всегда поддерживали развитие проекта "Восточного партнерства", - сказал И.Балох.

По его словам, несмотря на то, что в Европе сейчас идет активное обсуждение будущего "Восточного партнерства", о форме партнерства, тем не менее существует консенсус по ряду вопросов в отношении проекта.

Представитель МИД Венгрии указал, что Азербайджан всегда подчеркивал свой суверенитет и независимость, что сказывается на его видении проекта и его роли в нем.

В свою очередь, политический директор МИД Чехии Давид Конецки напомнил, что "Вышеградская группа" привержена развитию политики в европейском направлении.

"Кроме того, мы также традиционно тесно сотрудничаем с нашими соседями и балканскими странами", - заявил Д.Конецки.

По его словам, Азербайджан является последней страной в их турне по региону Южного Кавказа.

"Нам интересно узнать, какие вызовы сегодня стоят перед странами региона, какие проблемы существуют в регионе, как взаимодействуют страны в регионе", - подчеркнул Д.Конецки.

Политический директор МИД Польши Кирилл Козачевски отметил, что Азербайджан является важным региональным игроком в контексте программы "Восточного партнерства".

"Сегодня "Вышеградская группа" и ЕС работают над формулировкой сотрудничества в рамках программы. Очевидна позиция Европы в реализации различных проектов по оказанию помощи, в том числе и финансовой, в отношении других стран. Европа с уважением относится ко всем странам в рамках сотрудничества", - сказал он.

Представитель польского МИД указал, что "Вышеградская группа" может помочь странам программы "Восточного партнерства" найти решения ряд проблем для интеграции в европейское пространство.

"Мне кажется важным делиться видениями будущего между нами. Конечно, "Вышеградская группа" заинтересована в развитии экономических связей со странами "Восточного партнерства", развитии различных глобальных инфраструктурных проектов", - отметил К.Козачевски.