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МИД: Важно активизировать международные усилия по ликвидации минной опасности на освобожденных территориях

МИД: Важно активизировать международные усилия по ликвидации минной опасности на освобожденных территориях Важно активизировать международные усилия по ликвидации минной опасности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Внешняя политика
28 октября 2022 г. 20:57
МИД: Важно активизировать международные усилия по ликвидации минной опасности на освобожденных территориях

Важно активизировать международные усилия по ликвидации минной опасности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с генеральным директором Женевского отделения ООН Татьяной Валовой.

Министр подчеркнул, что 2022 год имеет символическое значение с точки зрения 30-летия членства Азербайджана в ООН. В частности, он рассказал о важных инициативах, организованных как в культурной столице Азербайджана - Шуше, так и в Баку.

Дж.Байрамов также проинформировал о текущей ситуации в регионе, в том числе о широкомасштабных провокациях Армении, о мероприятиях, проводимых в направлении устранения последствий почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий.

T.Валовая выразила удовлетворение очередным визитом в Азербайджан.

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Версия на английском языке ФотоMFA: International efforts should be increased to eliminate threat of landmines in liberated areas
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN: "Azad edilən ərazilərdə mina təhlükəsinin aradan qaldırılması üçün beynəlxalq səylər artırılmalıdır"

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