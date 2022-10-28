МИД: Важно активизировать международные усилия по ликвидации минной опасности на освобожденных территориях

Важно активизировать международные усилия по ликвидации минной опасности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Важно активизировать международные усилия по ликвидации минной опасности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с генеральным директором Женевского отделения ООН Татьяной Валовой.

Министр подчеркнул, что 2022 год имеет символическое значение с точки зрения 30-летия членства Азербайджана в ООН. В частности, он рассказал о важных инициативах, организованных как в культурной столице Азербайджана - Шуше, так и в Баку.

Дж.Байрамов также проинформировал о текущей ситуации в регионе, в том числе о широкомасштабных провокациях Армении, о мероприятиях, проводимых в направлении устранения последствий почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий.

T.Валовая выразила удовлетворение очередным визитом в Азербайджан.