МИД: В теракте в лондонском метро азербайджанские граждане не пострадали

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "По предварительным данным, во время теракта в лондонском метро среди пострадавших не было азербайджанских граждан".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Представитель МИД отметил, что посольство Азербайджана поддерживает связь с соответствующими структурами Великобритании для выяснения наличия азербайджанских граждан среди пострадавших.

Х.Гаджиев отметил, что в случае появления дополнительной информации, общественность будет проинформирована.