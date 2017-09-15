 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД: В теракте в лондонском метро азербайджанские граждане не пострадали

    Хикмет Гаджиев: Посольство Азербайджана поддерживает связь с соответствующими структурами Великобритании© Report

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "По предварительным данным, во время теракта в лондонском метро среди пострадавших не было азербайджанских граждан".

    Об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    Представитель МИД отметил, что посольство Азербайджана поддерживает связь с соответствующими структурами Великобритании для выяснения наличия азербайджанских граждан среди пострадавших.

    Х.Гаджиев отметил, что в случае появления дополнительной информации, общественность будет проинформирована.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi