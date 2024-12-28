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МИД в течение года держал в центре внимания вопрос возвращения западных азербайджанцев

МИД в течение года держал в центре внимания вопрос возвращения западных азербайджанцев МИД в течение года держал в центре внимания вопрос возвращения западных азербайджанцев
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 17:03
МИД в течение года держал в центре внимания вопрос возвращения западных азербайджанцев

МИД Азербайджана в течение года держал в центре внимания вопрос возвращения на родные земли около 300 тыс. западных азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете МИД Азербайджана по итогам 2024 года.

Согласно информации, обращения Общины Западного Азербайджана были распространены в качестве официальных документов в ООН и на других международных платформах. Несмотря на неоднократные призывы общины начать диалог и обеспечить безопасное и достойное возвращение западных азербайджанцев на родину, Армения отвергает это право, закрепленное в важных международных актах.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН подчеркнул, что права азербайджанской общины нарушаются, а их призывы игнорируются армянской стороной.

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Версия на английском языке MFA: Issue of rights of Azerbaijanis expelled from Armenia kept in spotlight in 2024
Версия на азербайджанском языке XİN: Cari ildə Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların hüquqları məsələsi diqqət mərkəzində saxlanılıb

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