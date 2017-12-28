МИД: В список нежелательных лиц Азербайджана в настоящее время включено около 600 человек

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В список нежелательных лиц Азербайджана за незаконные посещение оккупированных территорий в настоящее время включено около 600 человек. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, подводя итоги года на пресс-конференции.

"Сейчас около 600 человек находятся в чёрном списке, около 10 человек обратились к Азербайджану с просьбой исключить их из списка. Часть из них была исключена из него", - заявил Х. Гаджиев.