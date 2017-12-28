 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД: В список нежелательных лиц Азербайджана в настоящее время включено около 600 человек

    В 2017 году около 10 человек обратились к Азербайджану с просьбой исключить их из черного списка© Report

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В список нежелательных лиц Азербайджана за незаконные посещение оккупированных территорий в настоящее время включено около 600 человек. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, подводя итоги года на пресс-конференции.

    "Сейчас около 600 человек находятся в чёрном списке, около 10 человек обратились к Азербайджану с просьбой исключить их из списка. Часть из них была исключена из него", - заявил Х. Гаджиев. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi