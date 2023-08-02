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МИД: В отношении Фарида Сафарли, который находится под арестом в Иране, изменено обвинение

МИД: В отношении Фарида Сафарли, который находится под арестом в Иране, изменено обвинение В отношении гражданина Азербайджана Фарида Сафарли, который находится под арестом в Иране, изменено обвинение.
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 19:29
МИД: В отношении Фарида Сафарли, который находится под арестом в Иране, изменено обвинение

В отношении гражданина Азербайджана Фарида Сафарли, который находится под арестом в Иране, изменено обвинение.

Как сообщает в среду Report, об этом сказал начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных медиа о гражданине Азербайджана Фариде Сафарли, арестованном в Иране.

"Обвинение в "шпионаже", выдвинутое против Фарида Сафарли во время судебного заседания 19 июля, было заменено на обвинение в "намерении совершить шпионаж". В настоящее время ведется работа для того, чтобы родители Фарида Сафарли смогли навестить его", - отметил Айхан Гаджизаде.

По его словам, после неоднократных обращений к иранской стороне по поводу организации работы по защите прав нашего гражданина, в соответствии с иранским законодательством и требованиями судебного процесса, информация о нескольких адвокатах от иранской стороны была представлена семье Фарида Сафарли нашим генеральным консульством в Тебризе:

"Было отмечено, что привлечение к процессу проживающего в Азербайджане адвоката не предусмотрено иранским законодательством. В связи с этим в адрес иранской стороны неоднократно поступали официальные обращения и велись обсуждения на регулярной основе", - сказал Гаджизаде.

Он отметил, что с семьей Фарида Сафарли и им самим поддерживалась связь. Генеральным консульством Азербайджана в Тебризе были проведены встречи с Сафарли, для него также была создана возможность связаться с родителями по телефону.

"При этом, несмотря на то, что иранской стороне был адресован запрос о датах судебных заседаний и участии в заседаниях сотрудников нашего Генерального консульства, на сделанные нами запросы Иран не ответил, в связи с чем участие в этих судебных заседаниях не представлялось возможным. Также, несмотря на наши обращения, обвиняемому не был предоставлен переводчик", - сказал Гаджизаде.

Напомним, что студент Йенского университета Германии Фарид Габиль оглу Сафарли (1997 года рождения) 20 февраля 2023 года посетил Иран, и с 4 марта от него не было никаких известий. Позже выяснилось, что он арестован в Иране.

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Версия на английском языке MFA: Charge brought against Azerbaijani citizen imprisoned in Iran changed
Версия на азербайджанском языке XİN: İranda həbsdə olan Azərbaycan vətəndaşına qarşı irəli sürülən ittiham dəyişdirilib

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