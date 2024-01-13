О нас

МИД: В отчете комиссара СЕ не упомянуты встречи с пережившими Ходжалинский геноцид

МИД: В отчете комиссара СЕ не упомянуты встречи с пережившими Ходжалинский геноцид В МИД выразили сожаление о том, что комиссар Совета Европы в своем отчете по итогам визита в Азербайджан и Армению не отразил итоги встреч с азербайджанцами, пережившими Ходжалинский геноцид и членами Общины Западного Азербайджана.
Внешняя политика
13 января 2024 г. 10:51
МИД: В отчете комиссара СЕ не упомянуты встречи с пережившими Ходжалинский геноцид

В МИД выразили сожаление, что комиссар Совета Европы в своем отчете по визиту в Азербайджан и Армению не отразила итоги встреч с азербайджанцами, пережившими Ходжалинский геноцид, и членами Общины Западного Азербайджана, изгнанными со своих родных земель на территории современной Армении.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел к отчету комиссара Совета Европы по правам человека по итогам визита в Армению и Азербайджан 16-23 октября 2023 года.

"Азербайджанская сторона сожалеет, что в отчете не нашли отражения встречи комиссара с азербайджанцами, пережившими учиненный армянами Ходжалинский геноцид, а также с членами Общины Западного Азербайджана, изгнанными со своих родных земель на территории современной Армении", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что это обеспечило бы более комплексный подход к вопросам прав человека, в том числе права на возвращение на родные земли, которые призван охватить отчет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "AŞ komissarının Xocalı soyqırımından sağ çıxan şəxslərlə keçirdiyi görüşlər hesabatda qeyd olunmayıb"

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
В Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
6 января 2024 г. 13:14
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi