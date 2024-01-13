МИД: В отчете комиссара СЕ не упомянуты встречи с пережившими Ходжалинский геноцид

В МИД выразили сожаление о том, что комиссар Совета Европы в своем отчете по итогам визита в Азербайджан и Армению не отразил итоги встреч с азербайджанцами, пережившими Ходжалинский геноцид и членами Общины Западного Азербайджана.

В МИД выразили сожаление, что комиссар Совета Европы в своем отчете по визиту в Азербайджан и Армению не отразила итоги встреч с азербайджанцами, пережившими Ходжалинский геноцид, и членами Общины Западного Азербайджана, изгнанными со своих родных земель на территории современной Армении.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел к отчету комиссара Совета Европы по правам человека по итогам визита в Армению и Азербайджан 16-23 октября 2023 года.

"Азербайджанская сторона сожалеет, что в отчете не нашли отражения встречи комиссара с азербайджанцами, пережившими учиненный армянами Ходжалинский геноцид, а также с членами Общины Западного Азербайджана, изгнанными со своих родных земель на территории современной Армении", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что это обеспечило бы более комплексный подход к вопросам прав человека, в том числе права на возвращение на родные земли, которые призван охватить отчет.