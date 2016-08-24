 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД: В настоящее время выясняется, были ли среди погибших и раненых в результате землетрясения в Италии граждане Азербайджана

    Посольство Азербайджана в Италии расследует данный вопрос совместно с соответствующими структурами Италии

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В настоящее время выясняется, были ли среди погибших и раненых в результате землетрясения в Италии граждане Азербайджана.

    Об этом сообщил в ответ на запрос Report пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    По его словам, посольство Азербайджана в Италии расследует данный вопрос совместно с соответствующими структурами Италии.

    Отметим, что вчера ночью в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. В результате землетрясения по меньшей мере 14 человек погибли, десятки ранены. Многим городам нанесен серьезный ущерб. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi