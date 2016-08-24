МИД: В настоящее время выясняется, были ли среди погибших и раненых в результате землетрясения в Италии граждане Азербайджана

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В настоящее время выясняется, были ли среди погибших и раненых в результате землетрясения в Италии граждане Азербайджана.

Об этом сообщил в ответ на запрос Report пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, посольство Азербайджана в Италии расследует данный вопрос совместно с соответствующими структурами Италии.

Отметим, что вчера ночью в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. В результате землетрясения по меньшей мере 14 человек погибли, десятки ранены. Многим городам нанесен серьезный ущерб.