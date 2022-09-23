МИД: В корне неверно предполагать, что Зангезурский коридор отрежет Иран от Армении

"В корне неверно предполагать, что Зангезурский коридор отрежет Иран от Армении".
Как передает Report, об этом сообщила руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
"Азербайджанская сторона рассматривает свои границы с Ираном как возможность для дальнейшего развития торговли и сотрудничества. В результате оккупации Арменией территорий Азербайджана было прервано железнодорожное сообщение не только с Нахчыванской Автономной Республикой, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, но и с Ираном. Зангезурский коридор является важным проектом, который еще больше углубит связи между нашими странами и сулит новые перспективы для регионального сотрудничества", - подчеркнула она.