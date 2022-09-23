МИД: В корне неверно предполагать, что Зангезурский коридор отрежет Иран от Армении

"В корне неверно предполагать, что Зангезурский коридор отрежет Иран от Армении".

"В корне неверно предполагать, что Зангезурский коридор отрежет Иран от Армении".

Как передает Report, об этом сообщила руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Азербайджанская сторона рассматривает свои границы с Ираном как возможность для дальнейшего развития торговли и сотрудничества. В результате оккупации Арменией территорий Азербайджана было прервано железнодорожное сообщение не только с Нахчыванской Автономной Республикой, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, но и с Ираном. Зангезурский коридор является важным проектом, который еще больше углубит связи между нашими странами и сулит новые перспективы для регионального сотрудничества", - подчеркнула она.