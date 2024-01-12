МИД: В целях организации выборов за пределами страны создано 49 избирательных участков

Министерство иностранных дел принимает соответствующие меры в целях обеспечения избирательного права граждан Азербайджанской Республики, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках, на внеочередных президентских в

Министерство иностранных дел принимает соответствующие меры в целях обеспечения избирательного права граждан Азербайджанской Республики, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках, на внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля.

Об этом Report сообщили в МИД.

В информации МИД отмечается, что дипломатические представительства и консульства Азербайджана подготовили и представили в Центральную избирательную комиссию списки избирателей, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках.

Отметим, что согласно Избирательному кодексу Азербайджанской Республики, голосование будет проводиться в дипломатических представительствах и консульствах, число зарегистрированных избирателей в которых превышает 50 человек. В целях организации выборов за пределами страны создано 49 избирательных участков в 37 странах.