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МИД: В целях организации выборов за пределами страны создано 49 избирательных участков

МИД: В целях организации выборов за пределами страны создано 49 избирательных участков Министерство иностранных дел принимает соответствующие меры в целях обеспечения избирательного права граждан Азербайджанской Республики, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках, на внеочередных президентских в
Внешняя политика
12 января 2024 г. 19:20
МИД: В целях организации выборов за пределами страны создано 49 избирательных участков

Министерство иностранных дел принимает соответствующие меры в целях обеспечения избирательного права граждан Азербайджанской Республики, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках, на внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля.

Об этом Report сообщили в МИД.

В информации МИД отмечается, что дипломатические представительства и консульства Азербайджана подготовили и представили в Центральную избирательную комиссию списки избирателей, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках.

Отметим, что согласно Избирательному кодексу Азербайджанской Республики, голосование будет проводиться в дипломатических представительствах и консульствах, число зарегистрированных избирателей в которых превышает 50 человек. В целях организации выборов за пределами страны создано 49 избирательных участков в 37 странах.

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Версия на английском языке Baku: 49 polling stations created outside Azerbaijan to organize elections
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN səfirliklərdə Prezident seçkilərinə hazırlıqla bağlı görülən işləri açıqlayıb

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