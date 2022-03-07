МИД: 3 138 граждан Азербайджана эвакуированы из Украины на родину

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины через территорию соседних стран. До сих пор в Азербайджан доставлены 3 138 человек.

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины через территорию соседних стран. До сих пор в Азербайджан доставлены 3 138 человек.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в их числе 1 908 человек, эвакуированных чартерными рейсами, и 1 263 человека, эвакуированных наземным путем.

"До сих пор правительством Азербайджана было организовано 10 чартерных рейсов с территории Румынии и Польши, большинство из румынского города Яссы. Предпочтение было отдано эвакуации женщин, детей, пожилых людей, больных и других уязвимых групп. Эвакуация наших граждан будет продолжена как чартерными рейсами, так и автобусами через территорию соседних стран", - говорится в сообщении.