​МИД: В Армении прекрасно знают, что нет понятия народ Карабаха

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"Распространено официальное заявление МИД Азербайджана в связи со встречей 30 июня в формате видеоконференции министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Как отмечалось, во время встречи министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос, связанный с незаконной деятельностью и инфраструктурными изменениями, проводимыми Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Министр также подчеркнул, что именно провокационные действия Армении разжигают риторику".

Как передает Report, об этом заявила руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ.

"Заявление же МИД Армении в связи со встречей в очередной раз повторяет традиционную необоснованную позицию страны-оккупанта. Понятно, что в корне напряженности, риторики, противостояния, вражды в регионе стоят агрессивная политика Армении, удержание под военной оккупацией признанных на международном уровне территорий Азербайджана и этническая чистка, проведенная в отношении многочисленных азербайджанцев на этой территории. Армения, говорящая об обязательстве по подготовке населения к миру, выполняя это обязательство, должна вывести захватнические силы из Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана и не препятствовать возвращению вынужденных переселенцев в свои дома.

Что касается термина "народ" Карабаха, на который ссылается МИД Армении, всем, в том числе и самой Армении, прекрасно известно, что понятия народ Карабаха не существует. Проживающие в Карабахе армяне представляют собой одну из двух проживающих в этом регионе общин. Азербайджанская община Карабаха изгнана из своих домов из-за агрессии Армении, превратилась в вынужденных переселенцев. Целью переговоров по урегулированию конфликта является именно восстановление попранных фундаментальных прав и свобод этих людей, обеспечение выхода с территории Азербайджана вооруженных сил Армении. Иного пути для установления в регионе мира, стабильности и безопасности нет", - сказала Л.Абдуллаева.