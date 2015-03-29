МИД: “В Армении не осталось ни одного из 28 русских сел"

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Второй секретарь пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) Кёнюль Сулейманлы прокомментировала выступление члена Государственной Думы России Леонида Слуцкого на пресс-конференции в Армении.

Как сообщает Report, К.Сулейманлы напомнила Слуцкому, что в Ереване воздвигнуты памятники "национальным героям" Армении - генералам СС фашистской Германии Гарегину Нжде и Драстамату Канаяну (Дро), одной из центральных площадей присвоено имя Гарегина Нжде. Официальную идеологию правящей политической партии Армении составляет "нждеизм": "Л.Слуцкий, будучи депутатом, накануне 70-летия Победы над фашизмом и как дань уважения памяти миллионов граждан СССР должен был выразить свое отношение к вопросу "героизации" фашистских генералов и проведения в их честь мероприятий даже в Москве. Пока не поздно это сделать.

Мы также хотим напомнить Слуцкому, что в Армении также установлен памятник Монте Мелконяну, являющемуся одним из основателей армянской террористической организации АСАЛА и принимавшему личное участие в убийстве десятков гражданских лиц.

В результате проведения политики этнических чисток на основе радикальной идеологии Армения является единственным в мире моноэтническим государством. Азербайджанцы стали жертвами этнических чисток на своих исторических землях на территории Армении. Жертвами этой политики стали и проживающие в Армении представители других национальностей.

Если накануне распада СССР на территории Армении было свыше 28 русских сел, то сейчас не осталось практически ни одного из них.

Леониду Слуцкому следовало бы призвать руководство Армении положить конец политике оккупации, агрессии и кровавых этнических чисток, осуществляемых Арменией против Азербайджана.

Леониду Слуцкому, вместо того чтобы искажать и политизировать историю, правильнее было бы вынести на повестку руководимой им комиссии вопрос о Ходжалинской трагедии".

В заявлении отмечается, что Леонид Слуцкий, не имея понятия о реальных цифрах, говорит о "гонке вооружений" в регионе, хотя Армения является наиболее милитаризованной страной мира. Политика вооружения Армении за счет пожертвований и внешних долгов служит сохранению оккупации и агрессии в отношении Азербайджана.

Представитель МИД отметила, что подобное выступление Леонида Слуцкого может нанести ущерб партнерским взаимоотношениям между Азербайджаном и Россией: "Он в искаженной форме рассказывает о проведенных в Азербайджане встречах. Хотя во время пребывания в Баку он встречался с высшим руководством Азербайджана, указал на необходимость положить конец оккупации территорий Азербайджана и выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Его выступления противоречат духу отношений между Азербайджаном и Россией и могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Азербайджана".