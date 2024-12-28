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МИД: В 2024 году продолжалась работа по разоблачению преступлений, совершенных Арменией на территории Азербайджана

МИД: В 2024 году продолжалась работа по разоблачению преступлений, совершенных Арменией на территории Азербайджана В течение 2024 года продолжалась работа по разоблачению преступлений, совершенных Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и установлению международной правовой ответственности Армении за эти деяния.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 16:24
МИД: В 2024 году продолжалась работа по разоблачению преступлений, совершенных Арменией на территории Азербайджана

В течение 2024 года продолжалась работа по разоблачению преступлений, совершенных Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и установлению международной правовой ответственности Армении за эти деяния.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД) по итогам 2024 года.

Отмечается, что 12 января 2024 года в штаб-квартире Постоянной палаты третейского суда в Гааге состоялось первое заседание в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства по иску Азербайджана против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии.

Азербайджан начал арбитражное разбирательство, требуя возмещения ущерба в связи с нарушением Арменией многочисленных положений договора и принципов международного права. Эти нарушения заключались в том, что Армения отказывалась признать и уважать суверенные права Азербайджана на энергетические ресурсы Карабахского региона - международно признанной территории Азербайджана, оккупированной в течение почти трех десятилетий армянской стороной. В течение этого периода Армения лишала Азербайджан доступа к своим энергетическим ресурсам, экспроприировала их, получая незаконную прибыль.

"12 апреля в Постоянном арбитражном суде состоялось процессуальное заседание в рамках межгосударственного арбитража, возбужденного Азербайджаном против Армении на основании Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. В этом арбитражном иске Азербайджан требует от Армении положить конец всем продолжающимся нарушениям Бернской конвенции и выплатить Азербайджану компенсацию за масштабное уничтожение биоразнообразия", - говорится в пресс-релизе.

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Версия на азербайджанском языке XİN: 2024-cü il ərzində Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində törətdiyi cinayətlərin ifşası istiqamətində işlər davam etdirilib

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