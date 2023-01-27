МИД Узбекистана выразил соболезнования народу Азербайджана

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов выразил соболезнования министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов выразил соболезнования министру иностранных дел Джейхуну Байрамову в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора узбекский министр решительно осудил нападение на посольство, выразил соболезнования семье погибшего сотрудника дипмиссии и братскому азербайджанскому народу, а также заявил о солидарности с азербайджанской стороной.

Дж.Байрамов выразил благодарность узбекскому коллеге и отметил, что азербайджанская сторона использует все возможные средства для скорейшего привлечения к ответственности и наказания исполнителей и заказчиков этого преступления.