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МИД Узбекистана выразил соболезнования народу Азербайджана

МИД Узбекистана выразил соболезнования народу Азербайджана Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов выразил соболезнования министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 20:12
МИД Узбекистана выразил соболезнования народу Азербайджана

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов выразил соболезнования министру иностранных дел Джейхуну Байрамову в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора узбекский министр решительно осудил нападение на посольство, выразил соболезнования семье погибшего сотрудника дипмиссии и братскому азербайджанскому народу, а также заявил о солидарности с азербайджанской стороной.

Дж.Байрамов выразил благодарность узбекскому коллеге и отметил, что азербайджанская сторона использует все возможные средства для скорейшего привлечения к ответственности и наказания исполнителей и заказчиков этого преступления.

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Версия на английском языке Uzbekistan expresses condolences to people of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan XİN Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

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