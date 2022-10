Глава МИД Узбекистана: Теперь будем чаще встречаться с азербайджанскими друзьями

Глава МИД Узбекистана Владимир Норов прокомментировал запуск авиарейса Баку-Самарканд-Баку.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Вчера состоялся первый рейс по маршруту Баку-Самарканд-Баку, организованный авиакомпаниями Fly Khiva и "Азербайджанскими авиалиниями" (AZAL) совместно с посольством Узбекистана в Азербайджане",- говорится в публикации.

Он добавил, что рейс будет выполняться регулярно два раза в неделю - по вторникам и пятницам.

"Теперь будем чаще встречаться с азербайджанскими друзьями",- отметил он.

Напомним, что в ночь на 5 октября первый самолет авиарейса Баку - Самарканд успешно приземлился в аэропорту Самарканда (Узбекистан).