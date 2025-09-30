МИД Узбекистана: Ташкент и Баку укрепляют стратегическое партнерство

Азербайджан и Узбекистан демонстрируют беспрецедентные темпы развития стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов в соцсетях.

"Рад встрече с моим дорогим коллегой, пресс-секретарем МИД Азербайджана Айханом Гаджизаде. Выражаю глубокую признательность за теплый прием и дружеское гостеприимство в Министерстве иностранных дел Азербайджана", - написал он.

Бурханов подчеркнул, что Азербайджан и Узбекистан демонстрируют беспрецедентные темпы в развитии отношений стратегического партнерства и союзничества. "Мы гордимся тем, что являемся частью этого процесса, и продолжим прилагать все усилия для дальнейшего углубления нашего сотрудничества", - написал он.