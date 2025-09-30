МИД Узбекистана: Ташкент и Баку укрепляют стратегическое партнерство
Внешняя политика
- 30 сентября, 2025
- 09:15
Азербайджан и Узбекистан демонстрируют беспрецедентные темпы развития стратегического партнерства.
Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов в соцсетях.
"Рад встрече с моим дорогим коллегой, пресс-секретарем МИД Азербайджана Айханом Гаджизаде. Выражаю глубокую признательность за теплый прием и дружеское гостеприимство в Министерстве иностранных дел Азербайджана", - написал он.
Бурханов подчеркнул, что Азербайджан и Узбекистан демонстрируют беспрецедентные темпы в развитии отношений стратегического партнерства и союзничества. "Мы гордимся тем, что являемся частью этого процесса, и продолжим прилагать все усилия для дальнейшего углубления нашего сотрудничества", - написал он.
