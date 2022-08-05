МИД Узбекистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Великобритании

Министерство иностранных дел Узбекистана распространило заявление в связи нападением, совершенным 4 августа 2022 года на посольство Азербайджана в Великобритании.
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"Министерство иностранных дел Республики Узбекистан решительно осуждает провокационное нападение, совершенное 4 августа 2022 года на посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Считаем абсолютно недопустимыми любые действия, которые представляют угрозу для жизни и здоровья сотрудников дипломатических миссий.
Призываем к всестороннему расследованию данного инцидента и привлечению всех причастных к ответственности.
Узбекская сторона выражает поддержку братскому Азербайджану по обеспечению безопасности и защиты своих граждан за рубежом", - говорится в заявлении.