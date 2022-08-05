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МИД Узбекистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Великобритании

МИД Узбекистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Великобритании Министерство иностранных дел Узбекистана распространило заявление в связи нападением, совершенным 4 августа 2022 года на посольство Азербайджана в Великобритании.
Внешняя политика
5 августа 2022 г. 20:00
МИД Узбекистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Великобритании

Министерство иностранных дел Узбекистана распространило заявление в связи нападением, совершенным 4 августа 2022 года на посольство Азербайджана в Великобритании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Узбекистана.

"Министерство иностранных дел Республики Узбекистан решительно осуждает провокационное нападение, совершенное 4 августа 2022 года на посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Считаем абсолютно недопустимыми любые действия, которые представляют угрозу для жизни и здоровья сотрудников дипломатических миссий.

Призываем к всестороннему расследованию данного инцидента и привлечению всех причастных к ответственности.

Узбекская сторона выражает поддержку братскому Азербайджану по обеспечению безопасности и защиты своих граждан за рубежом", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Uzbekistan strongly condemns attack on Azerbaijani Embassy in UK 
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyinə hücumu pisləyib

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