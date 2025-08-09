МИД Узбекистана: Мир на Южном Кавказе откроет путь для запуска крупных проектов

Узбекистан приветствует достижение важного прогресса в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Узбекистана.

В заявлении ведомства говорится, что подписание накануне в Вашингтоне исторической Совместной декларации стало возможным благодаря твердой политической воле и решимости лидеров Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна, а также активным миротворческим действиям президента Соединенных Штатов Америки.

"Высоко оцениваем усилия всех сторон, направленные на преодоление многолетнего конфликта. Убеждены, что скорейшее установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе откроет путь для запуска крупных транспортных и инфраструктурных проектов во благо всех народов обширного региона", - говорится в сообщении.