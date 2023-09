МИД: Узбекистан не признает т.н. "выборы" в Карабахе

Узбекистан не признает так называемые "выборы", состоявшиеся 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства этой страны в социальной сети "Х".

"Узбекистан поддерживает суверенитет и территориальную целостность дружественной Республики Азербайджан, осуждает любое вмешательство в ее внутренние дела и не признает так называемые президентские выборы в Карабахе, состоявшиеся 9 сентября 2023 года", - говорится в публикации.