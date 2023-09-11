МИД: Узбекистан не признает т.н. "выборы" в Карабахе

Узбекистан не признает так называемые "выборы", состоявшиеся 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана.
Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства этой страны в социальной сети "Х".
"Узбекистан поддерживает суверенитет и территориальную целостность дружественной Республики Азербайджан, осуждает любое вмешательство в ее внутренние дела и не признает так называемые президентские выборы в Карабахе, состоявшиеся 9 сентября 2023 года", - говорится в публикации.
The Republic of #Uzbekistan strongly supports the sovereignty and territorial integrity of the friendly Republic of #Azerbaijan, condemns any interference in its internal affairs, and does not recognize the so-called presidential elections in #Karabakh held on September 9, 2023.