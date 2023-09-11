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МИД: Узбекистан не признает т.н. "выборы" в Карабахе

МИД: Узбекистан не признает т.н. "выборы" в Карабахе Узбекистан не признает так называемые "выборы", состоявшиеся 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана.
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 15:25
МИД: Узбекистан не признает т.н. выборы в Карабахе

Узбекистан не признает так называемые "выборы", состоявшиеся 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства этой страны в социальной сети "Х".

"Узбекистан поддерживает суверенитет и территориальную целостность дружественной Республики Азербайджан, осуждает любое вмешательство в ее внутренние дела и не признает так называемые президентские выборы в Карабахе, состоявшиеся 9 сентября 2023 года", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке XİN: “Özbəkistan Qarabağda keçirilmiş "seçkilər"i tanımır”

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