О нас

Возросло число поездок граждан стран ЕС в Азербайджан

Возросло число поездок граждан стран ЕС в Азербайджан Возросло число поездок граждан Азербайджана в страны Европейского союза (ЕС) и граждан стран ЕС в Азербайджан.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 17:07
Возросло число поездок граждан стран ЕС в Азербайджан

Возросло число поездок граждан Азербайджана в страны Европейского союза (ЕС) и граждан стран ЕС в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказано на 7-м заседании Совместного комитета по упрощению визового режима между Азербайджаном и ЕС, состоявшемся 23 ноября в Баку.

В заседании приняли участие официальные лица министерства иностранных дел Азербайджана и других государственных структур, а также представители Генерального директората Европейского союза по миграции и внутренним делам, сотрудники представительства ЕС в Азербайджане и консулы дипломатических миссий стран ЕС, аккредитованных в нашей стране.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся механизмов применения упрощений, вытекающих из положений Соглашения "Между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом об упрощении оформления виз", подписанного 29 ноября 2013 года, и перспектив расширения сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном в этой сфере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan və Avropa İttifaqı vətəndaşları arasında qarşılıqlı səfər sayında artım olub"

Экслюзивные новости

Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi