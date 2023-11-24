Возросло число поездок граждан стран ЕС в Азербайджан

Возросло число поездок граждан Азербайджана в страны Европейского союза (ЕС) и граждан стран ЕС в Азербайджан.

Возросло число поездок граждан Азербайджана в страны Европейского союза (ЕС) и граждан стран ЕС в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказано на 7-м заседании Совместного комитета по упрощению визового режима между Азербайджаном и ЕС, состоявшемся 23 ноября в Баку.

В заседании приняли участие официальные лица министерства иностранных дел Азербайджана и других государственных структур, а также представители Генерального директората Европейского союза по миграции и внутренним делам, сотрудники представительства ЕС в Азербайджане и консулы дипломатических миссий стран ЕС, аккредитованных в нашей стране.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся механизмов применения упрощений, вытекающих из положений Соглашения "Между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом об упрощении оформления виз", подписанного 29 ноября 2013 года, и перспектив расширения сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном в этой сфере.