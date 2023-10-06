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МИД: Утверждения президента Франции касательно Азербайджана и Турции - пример лицемерия

МИД: Утверждения президента Франции касательно Азербайджана и Турции - пример лицемерия Утверждения президента Франции касательно отказа Азербайджана и Турции от участия в мероприятии в Гранаде - пример лицемерия.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 10:57
МИД: Утверждения президента Франции касательно Азербайджана и Турции - пример лицемерия

Утверждения президента Франции касательно отказа Азербайджана и Турции от участия в мероприятии в Гранаде - пример лицемерия.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Распространение президентом Франции ложной информации является примером неподобающего главе государства подхода. Недопустимо, чтобы Франция, запомнившаяся своей политикой геноцида и единственная из стран-членов Европейского Союза не присоединившаяся к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, пытается преподать урок о правах меньшинств Азербайджану, где многочисленные этнические народы живут в мире и спокойствии, и который является образцом мультикультурализма и мультиэтнических ценностей", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке MFA: Allegations of French President on refusal of Azerbaijan and Türkiye is clear case of hypocrisy
Версия на азербайджанском языке XİN: "Fransa Prezidentinin Azərbaycan və Türkiyə ilə bağlı iddiaları riyakarlıq nümunəsidir"

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