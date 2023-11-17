МИД: Высказывания представителя Еврокомиссии по иностранным делам - свидетельство его предвзятости

Утверждения пресс-секретаря верховного комиссара Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Питера Станона о нашей стране во время интервью информационному агентству "Арменпресс" в Брюсселе 17 ноября 2023 года являются очередным показателе

Мысли, высказанные пресс-секретарем Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано о нашей стране в интервью информационному агентству "Арменпресс" в Брюсселе 17 ноября 2023 года, являются очередным показателем предвзятости представителя ЕС.

Как передает Report , об этом заявил руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Вызывает сожаление, что представитель Европейского союза игнорирует тот факт, что в течение 30 лет страна-оккупант и агрессор Армения нарушала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, проводила политику этнической чистки в отношении азербайджанцев, и более одного миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами и беженцами. Вновь напоминаем представителю ЕС, что 44-дневная Отечественная война, а также 24-часовые антитеррористические мероприятия, проведенные в сентябре 2023 года, осуществлялись на суверенных территориях Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права и наша страна законными способами восстановила свой суверенитет. Неприемлемо, чтобы представитель ЕС обвинял Азербайджан в односторонних военных шагах, несмотря на то, что Азербайджан неоднократно заявлял, что армянские вооруженные силы, продолжавшие незаконно находиться на наших территориях, являются источником опасности в регионе и неоднократно призывал к их немедленному выводу в соответствии с международным правом. Что касается переезда армянских жителей, проживавших в Карабахском регионе Азербайджана, в Армению на основании их личных решений, мы рассматриваем заявление представителя ЕС об инициативе создания международного механизма защиты прав и безопасности армянских жителей как вмешательство в процесс реинтеграции, инициированный Азербайджаном. Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, права и безопасность населения армянского происхождения, проживающего в этом регионе, будут обеспечиваться в соответствии с Конституцией Азербайджана. Мы еще раз подчеркиваем твердую приверженность Азербайджана программе нормализации отношений и мира с Арменией, и эта позиция подтверждена последовательными шагами, предпринятыми нами как инициаторами мирного соглашения с ноября 2020 года", - заявил Айхан Гаджизаде.