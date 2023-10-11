МИД: Утверждения о том, что Азербайджан оккупировал какие-то армянские села - ложные

Утверждения Армении о том, что якобы Азербайджан оккупировал какие-то армянские села - ложные.

Утверждения Армении о том, что якобы Азербайджан оккупировал какие-то армянские села - ложные.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью Первому каналу Армении.

В заявлении МИД отмечается, что Армения, вопреки всем нормам и принципам международного права, а также в нарушение международного гуманитарного права, оккупировала 8 азербайджанских сел, совершила массовые убийства.

В МИД отметили, что очередные высказывания премьер-министра Армении в период, когда создаются исторические условия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписания мирного договора, свидетельствуют о том, что эта страна не извлекла уроков из истории.