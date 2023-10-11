О нас

МИД: Утверждения о том, что Азербайджан оккупировал какие-то армянские села - ложные

МИД: Утверждения о том, что Азербайджан оккупировал какие-то армянские села - ложные Утверждения Армении о том, что якобы Азербайджан оккупировал какие-то армянские села - ложные.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 15:17
МИД: Утверждения о том, что Азербайджан оккупировал какие-то армянские села - ложные

Утверждения Армении о том, что якобы Азербайджан оккупировал какие-то армянские села - ложные.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью Первому каналу Армении.

В заявлении МИД отмечается, что Армения, вопреки всем нормам и принципам международного права, а также в нарушение международного гуманитарного права, оккупировала 8 азербайджанских сел, совершила массовые убийства.

В МИД отметили, что очередные высказывания премьер-министра Армении в период, когда создаются исторические условия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписания мирного договора, свидетельствуют о том, что эта страна не извлекла уроков из истории.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MFA: Allegations that Azerbaijan occupied territories of some Armenian villages - completely false
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycanın hansısa erməni kəndlərini işğal etməsi iddiaları tamamilə yalandır"

Самое читаемое

Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
4 октября 2023 г. 18:02
Таир Миркишили: В комитет ММ поступило 60 предложений по Кодексу конкуренции
Таир Миркишили: В комитет ММ поступило 60 предложений по Кодексу конкуренции
5 октября 2023 г. 11:46
В Абшероне рабочий сломал позвоночник, упав с высоты
В Абшероне рабочий сломал позвоночник, упав с высоты
6 октября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi