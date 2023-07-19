МИД: утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе являются политической авантюрой и манипуляцией Армении

Утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе являются политической авантюрой и манипуляцией Армении.
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"Возражение против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном, является примером необоснованности этих утверждений. Искажение Арменией решения Международного суда от 6 июля 2023 года о единогласном отклонении требования армянской стороны по ликвидации пункта пропуска Лачын, а также совершение военной провокации против этого пункта, попытки контрабанды свидетельствуют, что Армения не намерена соблюдать международные нормы и принципы", - заявили в азербайджанском МИД.