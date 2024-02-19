МИД: Утверждения армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления безосновательны

Утверждения армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления безосновательны.

Утверждения армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления безосновательны.

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече с армянской общиной в Мюнхене.

"Всем хорошо известно, что именно Армения, вопреки обязательствам, не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, не выполнила обязательства по открытию коммуникаций", - отметил представитель МИД.

По словам Гаджизаде, армянская сторона должна понимать, что путь к обеспечению мира и стабильности в регионе проходит через установление отношений с соседними странами на основе подтверждения и уважения их территориальной целостности и суверенитета, а также через прямые конструктивные переговоры с Азербайджаном.