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МИД: Утверждения армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления безосновательны

МИД: Утверждения армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления безосновательны Утверждения армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления безосновательны.
Внешняя политика
19 февраля 2024 г. 10:25
МИД: Утверждения армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления безосновательны

Утверждения армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления безосновательны.

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече с армянской общиной в Мюнхене.

"Всем хорошо известно, что именно Армения, вопреки обязательствам, не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, не выполнила обязательства по открытию коммуникаций", - отметил представитель МИД.

По словам Гаджизаде, армянская сторона должна понимать, что путь к обеспечению мира и стабильности в регионе проходит через установление отношений с соседними странами на основе подтверждения и уважения их территориальной целостности и суверенитета, а также через прямые конструктивные переговоры с Азербайджаном.

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Версия на английском языке MFA: Armenia's claims that Azerbaijan allegedly violated tripartite statement have no grounds
Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistanın guya Azərbaycanın üçtərəfli bəyanatı pozduğu iddiasının heç bir əsası yoxdur

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