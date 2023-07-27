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МИД: Утверждения Армении – ничто иное как попытки создать напряженность в регионе

МИД: Утверждения Армении – ничто иное как попытки создать напряженность в регионе Утверждения Армении о "напряженной гуманитарной ситуации в регионе" ничто иное как намерение этой страны продолжать незаконную деятельность, создавать напряженность необоснованными политическими манипуляциями.
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 19:33
МИД: Утверждения Армении – ничто иное как попытки создать напряженность в регионе

Утверждения Армении о "напряженной гуманитарной ситуации в регионе" ничто иное как намерение этой страны продолжать незаконную деятельность, создавать напряженность необоснованными политическими манипуляциями.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно попытки направить груз на азербайджанские территории.

"Эта провокация в очередной раз демонстрирует, что утверждения Армении о "напряженной гуманитарной ситуации в регионе" ничто иное как намерение этой страны продолжать незаконную деятельность, создавать напряженность необоснованными политическими манипуляциями.

Вместо того чтобы обвинять Азербайджан в попытках т.н. "геноцида", армянская сторона должна извиниться за принудительную депортацию азербайджанцев с территории Армении, факты массовых убийств при изгнании людей из их домов, преступления против человечности, включая геноцид, в результате агрессии и оккупации территорий Азербайджана, политику этнической чистки и другие совершенные деяния", - говорится в заявлении МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanın iddiaları bölgədə gərginlik yaratmaq niyyətindən başqa bir şey deyil"

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