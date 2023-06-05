МИД: Утверждение армянского чиновника о закрытии Лачынской дороги вызывает смех

Утверждение армянского чиновника о закрытии Лачынской дороги, вызывает смех.

Утверждение армянского чиновника о закрытии Лачынской дороги вызывает смех.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, сделанное в ходе интервью Общественному телевидению Армении 4 июня.

"Армянский чиновник не может переварить тот факт, что десятки армянских жителей в течение дня свободно перемещаются через Лачынский пограничный пункт пропуска в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что немедленное прекращение вмешательства в вопрос реинтеграции армянских жителей было бы показателем того, что Армения не на словах, а на деле уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана:

"Заявление официального лица Армении о том, что его страна вступила в новую эру вооружений, демонстрирует, что эта страна до сих пор не извлекла уроков из истории", - говорится в сообщении МИД.