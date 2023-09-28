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МИД: Установленный Арменией на территории Азербайджана сепаратистский режим рушится на глазах Пашиняна

МИД: Установленный Арменией на территории Азербайджана сепаратистский режим рушится на глазах Пашиняна Сепаратистский режим, установленный Арменией на территории Азербайджана, рушится и исчезает на глазах премьер-министра Никола Пашиняна.
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 13:47
МИД: Установленный Арменией на территории Азербайджана сепаратистский режим рушится на глазах Пашиняна

Сепаратистский режим, установленный Арменией на территории Азербайджана, рушится и исчезает на глазах премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению МИД Армении.

Никол Пашинян заявил, что прямой угрозы армянскому гражданскому населению Карабаха нет, распространение МИД Армении информации о том, что имеет место “этническая чистка”, явно демонстрирует, насколько непоследовательной и ложной является политика и нарратив Армении.

"Мы вновь заявляем, что Азербайджан не имеет никакого отношения к решению местных армян Карабахского региона Азербайджана переехать в Армению или любую другую страну. Мы готовы создать для них условия для лучшей жизни, чем те, в которых они были заложниками военной хунты, созданной Арменией. Азербайджан полон решимости реинтегрировать жителей Армении в качестве равноправных граждан, и Конституция, национальное законодательство Азербайджана и принятые нами международные обязательства обеспечивают прочную основу для достижения этой цели.

Мы понимаем, что Армении больно видеть, как сепаратистский режим, установленный ею на территории Азербайджана, рушится и исчезает на глазах, но сейчас для них было бы лучше сосредоточиться на построении мира и доверия с Азербайджаном, основанных на уважении территориальной целостности и суверенитета как на словах, так и на деле", - отметили в МИДе.

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Версия на английском языке MFA: ‘We do understand how it hurts Armenia to see a separatist regime established in the territories of Azerbaijan collapsing before its eyes'
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində qurduğu separatçı rejim Paşinyanın gözləri qarşısında dağıldı"

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