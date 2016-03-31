МИД: Устанавливается личность погибшего в Сомали гражданина Азербайджана

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции уведомило о том, что среди погибших в результате нападения на автомобиль в столице Сомали Могадишо 30 марта есть один гражданин Азербайджана. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Посольство Азербайджана в Анкаре находится в контакте с МИД Турции и другими соответствующими государственными организациями для установления личности погибшего гражданина Азербайджана и других необходимых действий. Мы также выражаем свои глубокие соболезнования семье погибшего", - заявил Х. Гаджиев.

В вечерние часы 30 марта 2016-го года в столице Сомали Могадишо было совершено нападение на автомобиль, который перевозил граждан Турции. В результате нападения погибли граждане Турции, Азербайджана и Сомали. Несколько человек получили ранения.