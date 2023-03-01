МИД: Усилия Азербайджана по установлению мира наталкиваются на регулярные провокации Армении

Усилия Азербайджана по установлению мира и стабильности наталкиваются на регулярные политические и военные провокации со стороны Армении

Усилия Азербайджана по установлению мира наталкиваются на регулярные политические и военные провокации со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на встрече с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Было отмечено, что лживые заявления Армении о якобы "блокаде" граждан Азербайджана армянского происхождения и "гуманитарном кризисе" в регионе рассчитаны на то, чтобы бросить тень на правомерный протест представителей азербайджанского гражданского общества на Лачынской дороге, а также ввести в заблуждение международное сообщество.

В МИД отметили, что Азербайджан готов обеспечить безопасность проживающих в регионе армянских жителей, как и всех других граждан страны.