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МИД: Усилия Азербайджана по установлению мира наталкиваются на регулярные провокации Армении

МИД: Усилия Азербайджана по установлению мира наталкиваются на регулярные провокации Армении Усилия Азербайджана по установлению мира и стабильности наталкиваются на регулярные политические и военные провокации со стороны Армении
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 11:16
МИД: Усилия Азербайджана по установлению мира наталкиваются на регулярные провокации Армении

Усилия Азербайджана по установлению мира наталкиваются на регулярные политические и военные провокации со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на встрече с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Было отмечено, что лживые заявления Армении о якобы "блокаде" граждан Азербайджана армянского происхождения и "гуманитарном кризисе" в регионе рассчитаны на то, чтобы бросить тень на правомерный протест представителей азербайджанского гражданского общества на Лачынской дороге, а также ввести в заблуждение международное сообщество.

В МИД отметили, что Азербайджан готов обеспечить безопасность проживающих в регионе армянских жителей, как и всех других граждан страны.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan's peace and construction efforts face Armenia's continuous provocations
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycanın sülh və quruculuq səyləri Ermənistanın davamlı təxribatları ilə üzləşir"

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