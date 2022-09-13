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МИД Украины: Внимательно следим за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении

МИД Украины: Внимательно следим за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 11:56
МИД Украины: Внимательно следим за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении

Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он также призвал стороны соблюдать нормы международного права, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность государств.

Также Николенко прокомментировал роль России в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: "Отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства".

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Версия на английском языке Ukrainian MFA comments on tension on Azerbaijan-Armenia border 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki gərginliyə münasibət bildirib

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