МИД Украины: Внимательно следим за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении

Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении.
Как передает Report, об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Он также призвал стороны соблюдать нормы международного права, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность государств.
Также Николенко прокомментировал роль России в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: "Отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства".